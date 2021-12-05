Арестович объяснил разницу между санкциями ЕС и США

Арестович объяснил разницу между санкциями ЕС и США
Фото: Алексей Арестович facebook

Санкции США против России более мощные, чем санкции Евросоюза, но суммарно эти ограничительные меры довольно болезненно бьют по России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, представитель Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

Он напомнил, что уже наложенные с 2014 года санкции причинили большой ущерб России.

"По оценкам российских специалистов, со времен Крыма порядка 500 млрд долл. [ущерба]. Но рыночная конъюнктура позволила в значительной степени отыграть в этом году на продаже железной руды и сопутствующих материалов, сырья", — сказал Арестович.

На случай, если Кремль решиться продолжить агрессию против Украины — и Евросоюз, и США заранее подготовили новый пакет санкций.

"Они подготовили этот пакет санкций до того, как все произошло. Потому что, когда была крымская история, донбасская история 2014 года, то, пока сформировали и наложили санкции, прошло определенное время. А сейчас они подготовлены заранее. Они являются пакетом сдерживания. То есть Кремлю говорят: ребята, попытаетесь дернуться — будут калечащие санкции. И последствия будут тяжкие. Об этом предупредили все, даже такие умеренные партнеры как Франция и Германия, что российская агрессия будет дорого стоить", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович пояснил основные различия санкций США и Евросоюза.

"Американские санкции могут позволить заблокировать финансовые счета и транзакции по всему миру. И правосудие Соединенных Штатов работает так, что они готовы преследовать по всему миру людей, организации, которые нарушают эти санкции. Соответственно, фирмы, которые будут сотрудничать с Российской Федерацией (включая европейские, японские, китайские — какие угодно), тут же сами подпадают под санкции. И это, конечно, помощнее будет", — пояснил он.
"Но Европа является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации, одним из самых крупных. И их санкции, особенно секторальные, тоже имеют очень большое значение", — добавил Арестович.

Он акцентировал, что о новых санкциях заявила и Европа, и США в случае дальнейшей эскалации ситуации Россией.

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