Арестович объяснил разницу между санкциями Евросоюза и США

Санкции США против России более мощные, чем санкции Евросоюза, но суммарно эти ограничительные меры довольно болезненно бьют по России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, представитель Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

Он напомнил, что уже наложенные с 2014 года санкции причинили большой ущерб России.

"По оценкам российских специалистов, со времен Крыма порядка 500 млрд долл. [ущерба]. Но рыночная конъюнктура позволила в значительной степени отыграть в этом году на продаже железной руды и сопутствующих материалов, сырья" , — сказал Арестович.

На случай, если Кремль решиться продолжить агрессию против Украины — и Евросоюз, и США заранее подготовили новый пакет санкций.

"Они подготовили этот пакет санкций до того, как все произошло. Потому что, когда была крымская история, донбасская история 2014 года, то, пока сформировали и наложили санкции, прошло определенное время. А сейчас они подготовлены заранее. Они являются пакетом сдерживания. То есть Кремлю говорят: ребята, попытаетесь дернуться — будут калечащие санкции. И последствия будут тяжкие. Об этом предупредили все, даже такие умеренные партнеры как Франция и Германия, что российская агрессия будет дорого стоить" , — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович пояснил основные различия санкций США и Евросоюза.

"Американские санкции могут позволить заблокировать финансовые счета и транзакции по всему миру. И правосудие Соединенных Штатов работает так, что они готовы преследовать по всему миру людей, организации, которые нарушают эти санкции. Соответственно, фирмы, которые будут сотрудничать с Российской Федерацией (включая европейские, японские, китайские — какие угодно), тут же сами подпадают под санкции. И это, конечно, помощнее будет" , — пояснил он.

"Но Европа является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации, одним из самых крупных. И их санкции, особенно секторальные, тоже имеют очень большое значение" , — добавил Арестович.

Он акцентировал, что о новых санкциях заявила и Европа, и США в случае дальнейшей эскалации ситуации Россией.