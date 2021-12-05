Поляки выступают за военную поддержку Украины

Большинство поляков считают, что в случае нападения России на Украину НАТО должно предоставить военную поддержку Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют данные опроса SW Research для Rzeczpospolita.

61,9% поляков на вопрос о необходимости военной поддержки НАТО для Украины ответили утвердительно.

13% опрошенных против, чтобы в НАТО помогали Украине военным образом.

25,1% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.

"Оказание военной поддержки поддерживают 7 из 10 респондентов в возрасте от 35 до 49 лет и почти 2/3 опрошенных (65%) с доходом в размере 1001 – 2000 злотых. Военную помощь Украине в случае российской агрессии поддерживают 2 из 3 человек в городах с населением 100 тыс. до 199 тыс. жителей. Эту идею гораздо отрицательнее оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%)" , – комментирует Пшемислав Весоловский, президент правления SW Research.

Опрос проводился 30 ноября и 1 декабря среди 800 респондентов.