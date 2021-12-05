Зеленский: Украина непобедима благодаря волонтерам

Президент Владимир Зеленский отметил вклад волонтеров в успех украинской армии на Донбассе и заявил, что волонтерство делает Украину непобедимой, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сказал во время торжеств по случаю Международного дня волонтера, которые прошли на территории музейного комплекса "Художественный Арсенал" в Киеве со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Украинский народ никогда не был безразличным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами" , – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что это мгновение – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.

Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии. Он отметил, что тысячи таких мужественных и самоотверженных людей в каждом уголке страны.

"Они на западе, на востоке, на севере, юге и в центре нашей прекрасной страны. Они в каждом городе, в каждом селе. На каждой улице, в каждом доме, в каждой семье, живущей в Украине. И живущие за границей. И вместе тысячи мужчин, женщин, бабушек и дедушек, парней и девушек – тысячи их превращаются в миллионы нас" , – подчеркнул глава государства.

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По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда.

"Ибо невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в мгновение ока становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных" , – сказал президент.

После выступления он вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.

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Во время торжеств также шла речь о развитии волонтерского движения в Украине, об истории современного мирового волонтерства, которая насчитывает более 160 лет.

Приглашенных также ознакомили с разновидностями волонтерской деятельности. Это, в частности, медико-социальная помощь, адаптация к климатическим изменениям и экология, зоозащита, психореабилитационная помощь, гуманитарное образование и адвокация, "волонтерство без границ". Волонтеров также поздравили группы "Антитела" и "Друга Ріка".