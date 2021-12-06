Как отправить письмо Святому Николаю и где с ним встретиться в Украине

Приближается один из самых любимых детских праздников – День святого Николая, когда все малыши получат подарки. В его преддверии юные украинцы могут написать письмо святому, а также встретиться с ним лично, сообщает Обозреватель.

Где встретить святого Николая в Киеве

"Главная резиденция святого Николая" в Киеве работает с 11-го по 26-е декабря 2021 года в усадьбе Титаря в казацком поселке "Мамаева Слобода", ул. Михаила Донца, 2.

Время работы: с 10:00 до 18:00 часов, без выходных. Совместно с детьми тут выпекают в печи настоящие пряники – медовники, или как их все называют "Николайчики".

Тут же размещена "Почта святого Николая". Писать письма можно по адресу: Казацкий поселок "Мамаева Слобода", ул. Михаила Донца, 2, г. Киев, 03 061

Также резиденция святого Николая работает в Киеве с 1 декабря по 25 декабря включительно в Большой лаврской колокольне на территории Киево-Печерского заповедника по улице Лаврская, 9.

Время работы: понедельник – пятница с 14:00 до 16:30. Здесь можно лично встретиться со святым Николаем, принимающим письма и рисунки, увидеть традиционную Арку желаний и посетить мастер-классы.

Еще одно официальное представительство защитника всех детей будет открыто в старинном домике 17 века, построенном еще при гетмане Мазепе, который носит имя Музея Гетманства и находится по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 16 Б. Эта резиденция святого Николая в Киеве начнет свою работу 13 декабря 2021 года и будет открыта до 26 декабря 2021 года.

Время работы: в будни с 10:00 до 17:00 (для школьных и дошкольных групп), в выходные с 12:00 до 17:00 (для семейного посещения). Во время визита сюда дети узнают интересные факты из биографии святого Николая, пройдут казацкие испытания и получат заслуженные подарки.

Будет ждать детей Санта и на ВДНХ. Эта резиденция будет открыта с 11 по 31 декабря, по адресу просп. Глушкова, 1.

Время работы: с 11 до 18:30. Тут детей ждут игры с эльфами, знакомство с Сантой и загадывание желаний.

Где встретить святого Николая во Львове

Во Львове резиденция святого работает по улице Старознесенська, 70, с 3 по 20 декабря каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Кроме того, во Львове работают еще четыре резиденции святого Николая: "Тайная мастерская Святого Николая" во Львовском дворце искусств (с 12 по 18 декабря), "Волшебный домик Николая" на площади Рынок (с 14 по 22 декабря) и "Резиденция Святого Николая" на Сыхове "на базе Львовского центра имени Довженко (с 15 по 19 декабря). А также в Музее народного зодчества и быта во Львове им. Шептицкого (Шевченковская роща) избушка святого Николая будет работать с 16 по 19 декабря.

Где встретить святого Николая в Харькове

С 1 декабря по 31 января Дед Мороз ждет в гости в "Сказочном дворе" в Харькове, в поселке Дергачи по адресу переулок Калиновой, 6а. Здесь дети могут посетить дом Деда Мороза, получить подарки, побывать в избушке Бабы-Яги и встретить других сказочных героев.

Где встретить святого Николая в Черновцах

Резиденция святого начинает работать с 6 декабря в Черновицком областном музее народной архитектуры и быта при содействии Буковинского культурного фонда.

Обязательна предварительная запись по телефону +38 (066) 104 56 82.

Святой Николай в Ивано-Франковской области

Резиденция работает на территории Национального природного парка Гуцульщина, расположенного на территории Косовского района Ивано-Франковской области. Святой Николай живет здесь круглый год, его роль исполняет местный священник и руководитель комплекса Василий Павлюк.

Здесь можно пообщаться с Николаем, увидеть, как он живет и как работает почта святого: каждый день он получает сотни писем из разных регионов Украины.

На территории комплекса есть детская железная дорога, музей этнографии и небольшой зоопарк.

Адрес для писем Святому Николаю: НПП "Гуцульщина", улица Дружбы, 84, г. Косов, Косовский район, Ивано-Франковская область, 78600. Отправить письмо можно и по электронной почте: st.nicholas.estate@gmail.com.

Резиденция святого Николая в Закарпатье

Резиденция святого Николая будет работать в замке Сент-Миклош в поселке Чинадиево, недалеко от Мукачево. Время работы: 14 декабря – 18 декабря с 15.00.

Посещение резиденции бесплатно, можно только оставить пожертвование на развитие исторического объекта.

Отправить письмо в резиденцию можно до 15 декабря по адресу: Ужгород, Главпочтамт, абонентский ящик 1, Святому Николаю.

Резиденция в Красной Поляне, Карпаты

Резиденция Святого Николая в поселке Поляница в комплексе "Красная Поляна" работает с 6 по 21 декабря по вторникам, четвергам и выходным с 9:00 до 21:00. Для гостей отеля вход бесплатный, однако все желающие могут поддержать больных детей благотворительными пожертвованиями.

Тут для детей организовывают спектакли и конкурсы. Также предусмотрены музыкально-световые шоу и бесплатные сладости.