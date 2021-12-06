Курс валют НБУ на 6 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, повысился на 1 коп до 27.30 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 30.83 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.71 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 29.68 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.72 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.298100
|EUR
|Евро
|30.827700
|RUB
|Рубль
|0.371270
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.246400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.675100
|PLN
|Польский злотый
|6.720700