Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, повысился на 1 коп до 27.30 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 30.83 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 29.68 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.72 за 1 польский злотый.