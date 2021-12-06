Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, повысился на 1 коп до 27.30 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 30.83 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 29.68 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.72 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.298100 +0.005
EUR Евро 30.827700 --0.116
RUB Рубль 0.371270 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.246400 --0.11
CHF Швейцарский франк 29.675100 --0.032
PLN Польский злотый 6.720700 --0.018

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