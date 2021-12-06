"Упрощенку" порежут: топ-9 новаций для ФЛП

Первую и вторую группу "единоналожников" заметно проредят. Наравне с этим некоторым "упрощенцам" не нужно будет ставить на своем предприятии РРО, который станет обязательным для многих "фопов" уже в следующем году, сообщает UBR.

Такие новации предусмотрены в поданном в парламент законопроекте № 6348 об упрощенной системе налогообложения. Документ вызвал довольно неоднозначную реакцию как в предпринимательской, так и экспертной среде.

Какие изменения предлагают:

Исключение из первой и второй группы плательщиков единого налога тех предпринимателей, кто занимается производством, высокодоходными видами деятельности, осуществляют продажу товаров, наиболее часто ввозимых в Украину незаконно. Увеличение порога дохода плательщиков единого налога третьей группы, имеющих более 10 наемных работников, до 3000 минимальных зарплат. Органы местного самоуправления смогут самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы плательщиков единого налога (от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% – при включении НДС в состав единого налога). Восстановление системы учета доходов и расходов (ДиР) ФЛП-плательщиков единого налога – через ведение учета по типовой форме путем ежедневного отражения полученных ДиР как в бумажном, так и в электронном виде, в т.ч. через е-кабинет. Обязательное внедрение регистраторов расчетных операций (РРО) только юрлицами и плательщиками единого налога третьей группы. Запрет требовать у физлица или его работников любые документы, касающиеся происхождения товара, при проведении фактической проверки. Установление требований о ведении общего учета товарных запасов (в случае нескольких торговых точек) физлицами-предпринимателями (кроме тех, кому по закону и лицензионными условиями установлено ведение такого учета на каждом объекте). Предоставление сельским и поселковым советам права принимать решение о возможности торговли лекарственными средствами на территории общины без применения РРО, с применением расчетных книг. Ограничение комиссионного вознаграждения банку за предоставление услуг по приему платежных средств в оплату товаров и услуг (эквайринг).

Кому из ФЛП запретят "сидеть" на первой и второй группе единого налога:

оптовикам, в т.ч. тем, кто занимается посредничиством в данном виде торговли;

торговцам меховыми изделиями;

торговцам сложными бытовыми товарами (в т.ч. медназначения), стоимостью более половины размера "минималки" по состоянию на 1 января отчетного года (в декабре минимальная зарплата выросла до 6500 грн, так что с 1 января 2022 года стоимость таких товаров будет составлять 3250 грн);

производителям, поставщикам и продавцам "ювелирки";

торговцам подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

интернет-провайдерам;

кто занимается продажей б/у товаров;

распространителям лотерей;

риелторам и оценщикам;

строителям и ремонтникам;

частным врачам и клиникам.

Какие шансы на голосование

Ряд опрошенных экспертов назвали указанный проект закона бесперспективным.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская оценила документ как непроходной. Основная причина – он отменяет использование РРО для "упрощенцев" второй группы (продажа товаров и услуг преимущественно за наличные), что идет вразрез повсеместной политике всеобщей фискализации.

Следовательно, если инициативу примут, госбюджет рискует недосчитаться какого-то объема налоговых поступлений, чем нынешние власти жертвовать, по всей видимости, не готовы.

К тому же, говорит глава движения SaveФОП и Союза защиты предпринимательства (СЗП) Сергей Доротич, в документе больше негативных, чем позитивных новаций.

Прежде всего он акцентировал внимание на предложении отменить обязательное использование фискально-кассового аппарата для предпринимателей второй группы "упрощенцев".

Сейчас ряд предпринимателей имеет право продавать продуктовые и хозяйственные товары без фискально-кассовых аппаратов. Если же документ примут, такое право предлагается ограничить, говорит Доротич, и разрешат продавать по такой схеме только продукты собственного производства, а для этого нужно предоставить документы на происхождение товара. В противном случае – фискализация и РРО.

Без касс хотят разрешить обходиться таким группам физлиц-предпринимателей (плательщикам единого налога):

первой группе;

второй группе;

четвертой группе.

Бесплатные кассы и "шаровый" эквайринг

Государство подсчитало, что дополнительные затраты на фискализацию одного кассового аппарата составляют минимум 100 тыс. грн, отметил Сергей Доротич.

"Это расчет Государственной регуляторной службы, который она провела еще в сентябре-октябре 2019 года", – подчеркнул он, и добавил, что "если сейчас какая-то бабушка на базаре продает шоколадок на 200 тыс. грн, то в дальнейшем они могут стать дороже на 30-40%" .

"Увеличивается налоговая нагрузка на самых незащищенных, мелких предпринимателей "первой группы" упрощенной системы налогообложения" , – констатировал глава СЗП.

По его словам, самым мелким поднимают налоги, а крупным – "третьей группе" – предлагают снизить нагрузку.

Не обошлось и без положительных новелл в данном документе, как, например, возможность использовать книгу учета доходов вместо касс. Еще один – правда, спорный – момент, это легализация товарных остатков.

Именно для того, чтобы не заниматься их учетом, бизнес выбирает "упрощенку", поэтому, подчеркнул Доротич, непонятно, для чего нужна такая новация.

Хорошей, но непроходной нормой эксперт назвал норму о снижении ставки эквайринга – с 3 до 0,5%, а также о выдаче предпринимателям POS-терминалов бесплатно. Это наверняка не сработает, ведь эквайрингом занимаются платежные системы, и депутаты на них не могут оказать влияния.

Было бы хорошо, отметил Сергей Доротич, если выйдет снизить эквайринг до 1-1,5%. А что касается бесплатной раздачи POS-терминалов, подчеркнул он, то банки "никогда не согласятся" с этим.

Поголовная фискализация

Старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский рассказал, что на рынках крупной бытовой техники или в сфере торговли бывшими в употреблении товарами присутствуют интересы крупных игроков – больших ритейлеров или ассоциаций легкой промышленности, созданных "вместо министерства легпрома СССР".

"Они лоббируют, чтобы у нас тут не продавали б/у вещи – они думают, что тогда люди активней будут покупать новые отечественные" , – объяснил он.

Если согласится сейчас расширить рисковую группу товаров, то в будущем туда может попасть кто угодно. А значит, это путь к "ползучей фискализации всех поголовно, констатировал Владимир Дубровский, назвав законопроект "очень плохим и вредным" для значительной части предпринимателей.

По его словам, сам по себе перевод торговли на "третью группу упрощенки" – это "обременительный" шаг, так как надо уплачивать 5% от оборота.

"Для торговли это очень большой налог, невыгодно заниматься торговлей на третьей группе", – подчеркнул старший экономист Case Ukraine.