США смогли убедить Европу в подготовке РФ к вторжению в Украину – FT

Соединенным Штатам, благодаря активному воздействию на европейских союзников и путем предоставления им разведывательной информации, удалось убедить европейские страны в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Интерфакс-Украина.

"Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными(...), помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска на Украину" , - говорится в статье.

Это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных санкционных угроз для сдерживания Кремля" , отмечает издание.

Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюзу по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились другие 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из числа официальных лиц как "всеобъемлющее".