США смогли убедить Европу в подготовке РФ к вторжению в Украину – FT
Соединенным Штатам, благодаря активному воздействию на европейских союзников и путем предоставления им разведывательной информации, удалось убедить европейские страны в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Интерфакс-Украина.
"Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными(...), помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска на Украину", - говорится в статье.
Это стимулировало Европу на
"поддержку идеи необходимости серьезных санкционных угроз для сдерживания Кремля", отмечает издание.
Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюзу по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились другие 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из числа официальных лиц как "всеобъемлющее".
Уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "
первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как заслуживающие доверия", о чем заявили четыре чиновника, говорится в публикации.