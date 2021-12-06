Пожар в Киеве: на Оболони сгорели 8 торговых павильонов

Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, 8 павильонов сгорели, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41 в Оболонском районе столицы" , — пишет пресс-центр.

Фото: ГСЧС

"По прибытии на место… было установлено, что вспышка возникла в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенный 2-этажный дом" , — написали в ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что в 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.

Фото: ГСЧС

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем. При этом 22 торговых точки удалось спасти.

По информации спасателей, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 специалистов личного состава.