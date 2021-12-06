Илон Маск анонсировал новый Cybertruck

Илон Маск объявил о создании новой версии электропикапа Cybertruck. Об этом сообщает издание Electrek, сообщает Лента.Ру.

Новую модель Маск анонсировал в своем Twitter-аккаунте. Предприниматель рассказал, что инженеры компании обновили электрический пикап, добавив в него новые особенности. Так, Cybertruck получит четыре двигателя на каждое колесо вместо трех, которые присутствовали в первоначальном варианте автомобиля.

Водитель получит возможность независимого управления крутящим моментом каждого из четырех колес. Также в машине появятся две новые опции — «режим танка» и «режим краба». В первом режиме пикап сможет вращаться вокруг своей оси, что должно улучшить маневренность электрокара, во втором Cybertruck сможет двигаться по диагонали.

Руководитель Tesla заметил, что модель с четырьмя электродвигателями заменит собой раннюю версию с тремя двигателями. Журналисты заметили, что с сайта компании исчезла информация о характеристиках и цене автомобиля. Первоначально Cybertruck имел запас хода около 800 километров, электропикап оценивали в 69,9 тысячи долларов, или около пяти миллионов рублей.

В сентября стало известно, что Tesla не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года. Маск сообщил своим сотрудникам, что задержка обусловлена сложной ситуацией на рынке полупроводников. Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года.