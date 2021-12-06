Автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти

Автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти

Генеральный директор немецкого автопроизводителя Audi Маркус Дюсманн назвал главной причиной изменения климата добычу углеводородов. Добиваться прекращения добычи ископаемого топлива топ-менеджер будет всеми законными методами, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Руководитель компании заявил:

"К изменению климата приводит ископаемое топливо. Рано или поздно это нужно прекратить. Мы нуждаемся в обществе, которое в будущем станет свободным от ископаемых", — заявил он.

В Audi уверены, что такими методами способствуют популяризации электромобилей.

Хотя в компании не отрицают, что до полного перехода бренда на электротягу осталось более десяти лет. Выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания Audi прекратит к 2033 году, а глобальная электрификация модельной линейки начнется в 2026 году. Именно с этого года компания все свои новые модели будет оснащать исключительно электрической силовой установкой.

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