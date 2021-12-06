Автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти

Генеральный директор немецкого автопроизводителя Audi Маркус Дюсманн назвал главной причиной изменения климата добычу углеводородов. Добиваться прекращения добычи ископаемого топлива топ-менеджер будет всеми законными методами, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Руководитель компании заявил:

"К изменению климата приводит ископаемое топливо. Рано или поздно это нужно прекратить. Мы нуждаемся в обществе, которое в будущем станет свободным от ископаемых" , — заявил он.

В Audi уверены, что такими методами способствуют популяризации электромобилей.

Хотя в компании не отрицают, что до полного перехода бренда на электротягу осталось более десяти лет. Выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания Audi прекратит к 2033 году, а глобальная электрификация модельной линейки начнется в 2026 году. Именно с этого года компания все свои новые модели будет оснащать исключительно электрической силовой установкой.