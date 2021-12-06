Китай предоставит Афганистану еще $4,7 млн на борьбу с голодом

Правительство Китая предоставит населению Афганистана дополнительно $4,7 миллиона на борьбу с голодом и холодом предстоящей зимы, заявил в понедельник посол Китая в Афганистане Ван Ю, сообщает Интерфакс-Украина.

"Китай предоставит Афганистану еще 30 миллионов юаней (4,7 миллиона долларов) продовольствием в дополнение к 200 миллионам (юаней), которые уже осуществляются, чтобы помочь афганцам справиться с суровой зимой" , - написал Ван Ю в понедельник в твиттере.

В минувшую субботу посольство Китая в Кабуле пожертвовало 2 тыс. продуктовых пакетов нуждающимся людям.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь афганцам" , - заявил тогда китайский дипломат.

23 ноября представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сообщал об отправке из китайского Синьцзяна в Афганистан специального грузового поезда с более 1 тыс. тоннами гуманитарной помощи и предметов первой необходимости.

"Это третий специальный грузовой поезд из китайского Синьцзяна в Афганистан. В комплект поставки входят одежда с ватной подушечкой, хлопковая обувь, одеяла, нан (традиционные лепешки в Синьцзяне) и сухого молочного чая" , - сообщил тогда на брифинге в Пекине Лицзянь.