Lexus показал свой первый электрический кроссовер

Lexus в партнерстве с американским архитектором и дизайнером Джерманом Барнсом разработали скульптуру на основе концепции электрического кроссовера LF-Z. Она выставлена на всеобщее обозрение в Маями, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Джерман Барнс вместе со своими студентами из Университета Майами создал трехмерную скульптурную копию концепт-кара Lexus LF-Z, выполненную из стали и освещенную встроенной светодиодной подсветкой. Весь этот скелет кроссовера подвешен и соединен двумя качелями. Последние закреплены внутри освещенных арок, как дань классической архитектуре.

Необычную композицию назвали "ON/", что является отсылкой к привычному нам сокращению On-Off на выключателях. Под включением подразумевается старт программы компанией выпуска машин с нулевым уровнем выбросов углерода.

В цифровой версии инсталляции можно изменить освещение, чтобы выделить различные аспекты пространства. Лучшие версии игры со светом будут выбраны Барнсом, и представлены на выставке Design Miami 2021. Наряду с Барнсом, реализация проекта стала возможной благодаря студентам Изабелле Адельсон, Малии Дженкинс и Андреа Мартинес из Школы архитектуры Университета Майами.