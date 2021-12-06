Новый курс, турне и мажоритарщики: как "Батькивщина" готовится к выборам

Различные социсследования последнего месяца дают партии "Батькивщина" от девяти до тринадцати с лишним процентов поддержки среди избирателей. Партия планирует пробить так называемый электоральный потолок примерно в 15%, для чего сейчас "ищутся технологические инструменты", пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По информации одного из собеседников издания в рядах "Батькивщины", один из таких инструментов - это возвращение к "новому курсу" 2018 года.

"То, что мы предлагали на выборах, мы актуализируем и будем говорить именно о тех шагах, которые мы можем сделать быстро для изменения ситуации. Думаю, Юлия Владимировна скоро сделает анонс - возможно, в формате пресс-конференции - этой истории и мы будем дальше работать с нашими организациями, чтобы доносить нашу позицию относительно "Нового курса" , - рассказал изданию заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

Еще один зампред политсилы Иван Крулько уточнил, что сейчас идет подготовка "интеллектуальных мероприятий", чтобы снова подсветить идеи "Нового курса".

"Он ждет своего часа, чтобы быть реализованным. Я уверен, что в следующем парламенте будет коалиционное большинство и оно, скорее всего, не обойдется без "Батькивщины". Это означает, что таким образом мы сможем реализовать "Новый курс" , - отметил нардеп.﻿

Вместе с тем источник в "Батькивщине" рассказал, что к следующим выборам их команда готовит новый объемный документ под условным названием "Программа Тимошенко".

Так, сейчас она отмечает испытанной годами практике - личных встречах с избирателями в рамках всеукраинского турне.

Еще один тактический ход, над которым сейчас размышляют штабисты "Батькивщины" - это привлечение к партии мажоритарщиков, в том числе из "Довиры" и "За майбутне".

Один из собеседников в "Батькивщине" рассказал, что точечные переговоры по этому поводу уже ведутся. Большинство представителей этих групп уже не раз побеждали в своих округах и по-прежнему сохраняют высокий уровень поддержки.

Но следующие выборы должны пройти по новой пропорциональной системе с открытыми списками - пока что менять ее в команде власть не собирается. Если рейтинговый мажоритарщик пойдет региональным списком партии, он может повысить ее общенациональный результат.