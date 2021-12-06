Украина может стать для России новым Афганистаном - сенатор США

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина может стать новым Афганистаном для России, если Москва пойдет на новую эскалацию, сообщает Сегодня.

Сенатор надеется на позитивный результат переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. По словам Мерфи, если Россия решит двигаться дальше, то совершит ошибку исторического масштаба.

"Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами" , – сказал он.

Мерфи отметил, что на рассмотрении Сената находится поправка, которая резко увеличила бы выделение Украине летальной военной помощи. Однако для ее принятия необходимо убедить в реальности угрозы сенаторов-республиканцев, которые, по словам Мерфи, блокируют ее рассмотрение.

Вторжение СССР в Афганистан началось в 1979 году под поводом борьбы с повстанческими группами моджахедов. Сопровождалось установлением марионеточного правительства Кармаля Барбака. Завершилась интервенция выводом советских войск в 1989 году: за это время погибли около 1,5 млн человек, в частности около 15 000 военных СССР по официальной статистике.