Apple планирует выпустить пять новых моделей Mac в 2022 году

В 2022 году Apple планирует выпустить пять новых моделей компьютеров Mac, среди которых будет MacBook Pro начального уровня. Об этом ﻿сообщает портал MacRumors, сообщает Газета.ru.

Кроме того, согласно слухам, компания выпустит iMac высокого класса, модернизированный MacBook Air на процессоре SoC Apple M2, обновленный Mac mini, а также Mac Pro.

По данным портала, Apple значительно опережает свой план по переходу на собственные процессоры и отказу от чипов Intel. Так, MacBook Pro начального уровня будет работать на базе процессора Apple M2.

Помимо компьютеров в 2022 году также ожидается выход новых наушников AirPods Pro и презентация первой AR-гарнитуры Apple с дополненной и виртуальной реальностью.