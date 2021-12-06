Apple планирует выпустить пять новых моделей Mac в 2022 году
В 2022 году Apple планирует выпустить пять новых моделей компьютеров Mac, среди которых будет MacBook Pro начального уровня. Об этом сообщает портал MacRumors, сообщает Газета.ru.
Кроме того, согласно слухам, компания выпустит iMac высокого класса, модернизированный MacBook Air на процессоре SoC Apple M2, обновленный Mac mini, а также Mac Pro.
По данным портала, Apple значительно опережает свой план по переходу на собственные процессоры и отказу от чипов Intel. Так, MacBook Pro начального уровня будет работать на базе процессора Apple M2.
Помимо компьютеров в 2022 году также ожидается выход новых наушников AirPods Pro и презентация первой AR-гарнитуры Apple с дополненной и виртуальной реальностью.