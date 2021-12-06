Курс биткоина продолжает снижаться

Курс биткоина вновь опускается в понедельник после резкого падения в субботу, теряя 1,6%, сообщает Интерфакс.

Стоимость криптовалюты к 8:44 составила $48 500.

Между тем в субботу курс биткоина опускался до около $43 000 перед тем, как немного отыграть потери. За 24-часовой период с утра пятницы до утра субботы цена криптовалюты рухнула примерно с $57 000 до $47 000, потеряв $10 000, или более 17%, согласно данным Coin Metrics.

Падение биткоина и других криптовалют стало очередным признаком того, что инвесторы выходят из рисковых активов на фоне распродажи на фондовом рынке США, пишет MarketWatch.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы (ФРС) США к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Курс биткоина демонстрировал волатильность позднее в субботу после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле написал в твиттере, что его страна купила 150 биткоинов по средней цене $48 670. Сальвадор в начале сентября объявил биткоин официальным платежным средством.