В Укргидрометцентре предупредили о гололеде на дорогах

﻿Сегодня на дорогах в западных и северных областях Украины ожидаются сложные погодные условия.

Об этом говорится в сообщении﻿ Украинского гидрометеорологического центра.

"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица" , – говорится в сообщении.

Установлен I уровень опасности, желтый.



Речь идет о Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.