В Укргидрометцентре предупредили о гололеде на дорогах
Сегодня на дорогах в западных и северных областях Украины ожидаются сложные погодные условия.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
Установлен I уровень опасности, желтый.
Речь идет о Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.