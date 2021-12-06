Глава Мюнхенской конференции: Украина могла бы ориентироваться на Финляндию

Запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться в отношениях с НАТО на Финляндию, которая является членом Европейского Союза, но не входит в Альянс. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt, сообщает Европейская правда.

"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО" , - сказал Ишингер.

Он также заявил, что "пока" не верит в возможность масштабного военного вторжения России в Украину.