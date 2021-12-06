В Тернополе открыли крупнейшую на Западной Украине дорожную развязку

В Тернополе ввели в эксплуатацию Гаевский мост, который был возведен по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Из государственного бюджета на строительство этого объекта было выделено 190 млн грн, рассказал председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш, сообщает УНИАН.

Конструкция включает два путепровода и шесть полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями. По словам главы ОГА, реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря совместной работе всех ветвей власти.

"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках программы "Большая стройка" помог выделить средства на этот мост. Ведь городские и территориальные бюджеты неспособны тянуть самостоятельно такие объекты" , - рассказал Труш.

Гаевский мост - крупнейший инфраструктурный объект такого типа на территории Западной Украины.

"Этот объект является частью объездной дороги Тернополя, частью трассы М-12, которая соединяет Восток и запад Украины, частью международной трассы. 70% транспорта, который проезжает здесь, - это транспорт, принадлежащий жителям других населенных пунктов страны и области, а также международный транспорт" , - отметил Сергей Надал, городской голова Тернополя.

На объездной дороге города будет реализован еще ряд инфраструктурных проектов, пообещал Владимир Труш.

"Также планируем строительство новой объездной дороги, которая будет соединять две международные трассы М-19 и М - 30" , - написал он.

Напомним, ранее в ОП сообщили, что по итогам этого года в рамках программы "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского будет построено и обновлено в общем 245 мостов.