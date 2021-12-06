Вышел тизер спецэпизода "Гарри Поттера"

В честь 20-летия первого фильма выйдет специальный эпизод. Все зрители снова вернутся в Хогвартс.

Волшебство можно увидеть 1 января 2022 года в новом эпизоде "Гарри Поттера". В ролике письма из Хогвартса получили Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли). В трейлере также сказано, что в эпизоде появятся актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон, Эванна Линч и многие другие.