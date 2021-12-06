Зеленский поздравил ВСУ с 30-й годовщиной

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником.

Поздравление опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что сегодня Украина отмечает 30-летие создания национальных Вооруженных Сил.

"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага" , - добавил он.

Президент также сказал, что украинцы гордятся своими военными, ведь именно они сохранили независимость страны и продолжают защищать ее свободу и суверенитет.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных Сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне" , - отметил Зеленский.

Он убежден, что ВСУ и дальше будут "надежно защищать свободу и независимость нашего государства".