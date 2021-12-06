Suzuki готовит несколько новых кроссоверов

Maruti Suzuki, более известная как дочка Suzuki, готовит к выходу на рынок несколько новых моделей. Ими станут компактный хэтчбек Celerio второго поколения, хэтчбек Baleno и кроссовер Brezza. В ближайшие три года компанию им составят четыре новых кроссовера, сообщает Автоцентр.

Одной из новинок станет внедорожник Suzuki Jimny. В версии для индийского рынка модель будет пятидверной.

Второй новинкой называют пока безымянную модель, длиной меньше четырех метров. Сейчас известен только ее внутризаводской индекс — YTB. По некоторым данным, в основу модели ляжет платформа Heartect. Сам кроссовер отнесут к разряду премиальных и будут продавать через дилерскую сеть Nexa. О внешности новинки ничего неизвестно. Ожидается, что кроссовер может унаследовать черты прошлогоднего купеобразного концепта Futuro-e.

Третья новинка известна под заводским индексом YFG. Это среднеразмерный кроссовер, который, по некоторым данным, будет одной из версий перелицованного и пока еще не представленного кроссовера Toyota. В основу обоих моделей ляжет платформа DNGA от Daihatsu.

Последний — трехрядный премиальный кроссовер Y17. О нем почти ничего неизвестно, за исключением конкурентов. Ими станут Mahindra XUV700 и Hyundai Alcazar.