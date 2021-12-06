"Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон
По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область, сообщает Сегодня.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровенская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Оранжевая зона
- Полтавская область.
Желтая зона
- Тернопольская область,
- Кировоградская область,
- Черновицкая область,
- Харьковская область,
- Закарпатская область.