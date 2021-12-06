"Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровенская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Оранжевая зона

Полтавская область.

Желтая зона