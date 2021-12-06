"Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

"Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Оранжевая зона

  • Полтавская область.

Желтая зона

  • Тернопольская область,
  • Кировоградская область,
  • Черновицкая область,
  • Харьковская область,
  • Закарпатская область.

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