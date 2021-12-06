Два участника встречи министров ОБСЕ в Стокгольме заразились коронавирусом

Председательство ОБСЕ было проинформировано о том, что по состоянию на 5 декабря два человека, присутствовавшие на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении МИД Швеции.

"Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2-3 декабря" , - отмечено в сообщении.

Положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.

Во встрече в Стокгольме принимали участие более 50 министров иностранных дел, в том числе Украині, США, Великобритании, России.