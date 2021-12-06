Канада не планирует увеличивать военный контингент в Украине

Канада на фоне наращивания российских войск у границ Украины не планирует увеличивать свой военный контингент в нашей стране. Об этом сказал новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри в интервью "The Globe&Mail", сообщает Depo.ua.

"Что мы делаем с операцией UNIFIER ... так это показываем долгосрочную преданность Украине. Но следует быть очень осмотрительными относительно баланса между сдерживанием и эскалацией, а также восприятия с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия" , – сказал он.

По словам Эйри, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию, поэтому, по его мнению, необходимо быть "очень осторожными".

Начальник Штаба обороны Канады подчеркнул, что потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез.

"На протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов" , – сказал Эйри.

Как известно, канадская миссия в Украине — одна из крупнейших иностранных тренировочных миссий в Украине, она насчитывает более 200 военнослужащих.