В Германии заявили, что уже поздно останавливать "Северный поток-2"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток-2" останавливать уже поздно, сообщает Oilpoint.

Об этом он сказал в интервью изданию Handelsblatt.

"Северный поток-2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой" , — заявил Ишингер, добавив, что "сейчас, наверное, слишком поздно останавливать газопровод".

По словам дипломата, Конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения Вашингтона, фактически субсидирует Россию.

Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.

Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году.