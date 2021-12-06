В Германии заявили, что уже поздно останавливать "Северный поток-2"
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток-2" останавливать уже поздно, сообщает Oilpoint.
Об этом он сказал в интервью изданию Handelsblatt.
"Северный поток-2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой", — заявил Ишингер, добавив, что"сейчас, наверное, слишком поздно останавливать газопровод".
По словам дипломата, Конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения Вашингтона, фактически субсидирует Россию.
Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.
Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году.