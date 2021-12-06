Тина Кароль в мини-платье: пикантные кадры с черным котом

Тина Кароль не дает скучать своим поклонникам и регулярно балует их эффектными и горячими съемками и новыми работами в разных сферах, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Необычная и стильная фотосессия была опубликована в Instagram артистки. Кадры сделаны на полностью черном фоне с акцентом на ножки Тины, на которых красуются черные босоножки на каблуке, украшенные камешками.

Также исполнительница соблазнительно позировала в мини-платьях черного и белого цвета, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.

фото: instagram.com

фото: instagram

У ног Тины стояли куклы-мужчины в черных смокингах, а особой атмосферности фото добавил черный кот, который составил ей компанию.