Японская компания Nissan отправила "на пенсию" купе R35 GT-R. Теперь честь марки в популярном японском гоночном чемпионате по кольцевым гонкам Super GT Series будет защищать совершенно новая модель Nissan Z GT500, сообщает Обозреватель.

Болид презентовали на гоночной трассе Fuji International Speedway, а уже совсем скоро автомобиль примет участие в новом сезоне чемпионата Super GT Series.

Nissan Z GT500 придет нас смену болиду GT-R в серии Super GT. Источник: Nissan

Новинка заменит в гонках модель GT-R GT500, которая успешно использовалась в кольцевой серии на протяжении последних 13 лет и смогла завоевать 5 чемпионских титулов. Использование модели Z должно привлечь внимание любителей скорости к новому поколению спорткара, презентация которого состоялась в августе нынешнего года.

За исключением фар головного света все остальные детали и элементы автомобиля созданы "с чистого листа". Источник: Nissan

Одного взгляда на болид Nissan Z GT500 достаточно, чтобы понять, насколько отличаются гоночный и дорожный версии машины. За исключением фар головного света все остальные детали и элементы автомобиля созданы "с чистого листа". Кузов модели полностью изготовлен из легкого и прочного углепластика. Расширенные колесные арки позволяют вместить гоночные "слики", а многочисленные аэродинамические элементы – увеличить прижимную силу на высоких скоростях.

В соответствии с регламентом чемпионата, автомобиль получит в свое распоряжение 2-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор, способный развивать мощность до 650 л.с. Для сравнения, у дорожной версии под капотом располагается V6 3.0 с двумя турбинами, который имеет в своем активе 405 л.с.

В соответствии с регламентом чемпионата, автомобиль получит в свое распоряжение 2-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор. Источник: Nissan