Резников ожидает наращивание Россией войск на границе до 175 тысяч
Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников не исключает, что в ближайшее время РФ может стянуть к украинской границе дополнительные войска, сообщает The Page.
По его оценке, если нынешняя тенденция сохранится, число российских солдат вблизи Украины может возрасти до 175 тысяч из 94 тысяч, имеющихся в настоящее время.
"Вероятность этого тренда при таком наращивании, естественно, есть. Мы это отлично понимаем, отслеживаем, и для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы", – сказал Резников в комментарии эстонскому изданию ERR.