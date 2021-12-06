Резников ожидает наращивание Россией войск на границе до 175 тысяч

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников не исключает, что в ближайшее время РФ может стянуть к украинской границе дополнительные войска, сообщает The Page.

По его оценке, если нынешняя тенденция сохранится, число российских солдат вблизи Украины может возрасти до 175 тысяч из 94 тысяч, имеющихся в настоящее время.