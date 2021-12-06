В 2021 году поступления от лицензий и акцизов выросли

За 11 месяцев 2021 года поступления в сводный бюджет от акцизного налога и платы за лицензии на совершение операций с подакцизными товарами составило 97,4 млрд грн. Это на 10,2% больше плана, сообщает UBR.

Только за ноябрь сумма достигла 9,5 млрд грн, "плюс" 9,4% к плану, заявили в Государственной налоговой службе.

По сравнению с январем-ноябрем прошлого года поступления выросли на 16,5%, или 13,8 млрд грн. А ноябрем-2020 – на 21,5%, или 1,7 млрд грн.

В ноябре основные виды подакцизных товаров – алкоголь, табачные изделия и горючее – пополнили госбюджет на 7,5 млрд грн – по сравнению с октябрем сумма увеличилась на 1,1 млрд грн, или на 17,2%, а ноябрем прошлого года – на 0,8 млрд грн, или 12,5%.