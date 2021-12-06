"Выплаты" за вакцинацию: украинцам рассылают сообщения якобы от "Минздрава"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства мошенники присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты для получения 1000 гривен за полный курс вакцинации, сообщает Деловая столица.

Об этом Ляшко рассказал на брифинге.

Он сообщил, что Минздрав таких сообщений никому не присылал.

"От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам" , — сказал министр.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, могут получить по тысяче гривен через программу "Дія".

Глава государства отметил, что эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров или купить билеты на поездки внутри страны. По словам Зеленского, до конца года на программу будут выделены около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Президент заверил, что эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины, в том числе пожилым людям.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что эти деньги станут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный список услуг. Их невозможно будет получить наличными на руки.

Потратить тысячу гривен можно будет в течение 4 месяцев.