Госдеп: Угроза для Украины от РФ очень серьезная

Наращивание Россией войск у границы с Украиной является очень серьезной угрозой для Киева. Последствия вторжения будут ужасными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью шведскому телеканалу SVT, сообщает Корреспондент.

"Угроза очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз" , - сказал дипломат.

При этом он напомнил, что такое уже было.

"Настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. Мы видели это в 2014 году. В конечном счете мы тогда стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, в Украину" , - объяснил Блинкен.

В то же время глава Госдепа выразил надежду, что после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме Россия выберет путь деэскалации в украинском вопросе и отведет свои войска от границы.