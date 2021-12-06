На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

На певца и шоумена Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, их рассмотрят 14 декабря, сообщает РИА Новости.

К мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы..

По каждому из протоколов, выписанных столичной госавтоинспекцией, Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.