СБУ возьмут показания у бывших пленных "Изоляции"

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция». СБУ заявила, что под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе военных.

Как сообщила пресс-служба﻿ СБУ, руководитель "Изоляции" был задержан в Киеве.

Установлено, что он руководил тюрьмой, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода в Донецке. Туда свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника к людям оказывали насилие и психологическое давление, сообщила СБУ.

Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.

СБУ обращается к людям, которых незаконно удерживали в тюрьме «Изоляция», пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить Главному следственному управлению СБУ: