СБУ возьмут показания у бывших пленных "Изоляции"
Служба безопасности Украины расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция». СБУ заявила, что под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе военных.
Как сообщила пресс-служба СБУ, руководитель "Изоляции" был задержан в Киеве.
Установлено, что он руководил тюрьмой, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода в Донецке. Туда свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника к людям оказывали насилие и психологическое давление, сообщила СБУ.
Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.
СБУ обращается к людям, которых незаконно удерживали в тюрьме «Изоляция», пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить Главному следственному управлению СБУ:
- (044) 255-50-69,
- (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).