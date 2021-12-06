Распалась еще одна пара украинского шоу-бизнеса

Актер и экс-участник шоу «Танцы со звездами» Алексей Суровцев поделился с последователями в Instagram неприятной новостью, он расстался со своей девушкой, призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу Анной Скворцовой после двух лет отношений, сообщает WomanEL.

«Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать… Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…» — отметил 39-летний актер.

Свой пост он сопроводил общим фото с Анной.

Фото: Instagram Алексея Суровцева

Вдобавок он попросил поклонников не задавать ему лишних вопросов.