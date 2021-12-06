Луноход обнаружил загадочный объект
На снимке объект похож на хижину, но чтобы точно узнать, что это на самом деле, луноходу нужно еще два-три месяца, сообщает Корреспондент.
Китайский луноход Yutu 2 от национального космического управления (CNSA) запечатлел на поверхности Луны необычный снимок ранее неизвестного объекта. Об этом пишет Space.
Астрономы сравнивают объект с хижиной.
Фото сделанное за 80 метров от кратера Фон Карман. Луноход его заснял в ноябре этого года.
Однако приблизиться к "хижине" Yutu 2 сможет не ранее, чем через два-три месяца.
Между тем, ученые предполагают, что данный объект - это огромный валун. Также считается, что на Луну он попал в результате столкновения.