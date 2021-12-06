На снимке объект похож на хижину, но чтобы точно узнать, что это на самом деле, луноходу нужно еще два-три месяца, сообщает Корреспондент.

Китайский луноход Yutu 2 от национального космического управления (CNSA) запечатлел на поверхности Луны необычный снимок ранее неизвестного объекта. Об этом пишет Space.

Астрономы сравнивают объект с хижиной.

Фото сделанное за 80 метров от кратера Фон Карман. Луноход его заснял в ноябре этого года.

Однако приблизиться к "хижине" Yutu 2 сможет не ранее, чем через два-три месяца.

Между тем, ученые предполагают, что данный объект - это огромный валун. Также считается, что на Луну он попал в результате столкновения.

Луноход обнаружил загадочный объект CNSA/Our Space