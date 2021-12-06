Царев рассказал, что актив Партии регионов помог создать "ЛНР"

Экс-нардеп Олег Царев рассказал, как актив Партии регионов помогал ему проводить в Луганске незаконный референдум за создание "ЛНР" в 2014 году, сообщает Depo.ua.

"В Луганске без актива Партии регионов я бы не провел референдум" ,— признался Царев в интервью, видео которого разместил на своем канале﻿ представитель переселенцев из Донецка в ТКГ Денис Казанский.