Царев рассказал, что актив Партии регионов помог создать "ЛНР"
Экс-нардеп Олег Царев рассказал, как актив Партии регионов помогал ему проводить в Луганске незаконный референдум за создание "ЛНР" в 2014 году, сообщает Depo.ua.
"В Луганске без актива Партии регионов я бы не провел референдум",— признался Царев в интервью, видео которого разместил на своем канале представитель переселенцев из Донецка в ТКГ Денис Казанский.
"Тогда мы собрали актив: мэры городов приехали и руководители партийных организаций, я их собрал вместе с Болотовым (Валерий Болотов – первый главарь "ЛНР", – ред.), были еще народные депутаты в зале. Я представил Валерия Болотова, сказал, что он — народный лидер, давайте вместе. И мы провели тогда референдум", — отметил Царев.