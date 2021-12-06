Шахтер - Шериф: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет против молдавского "Шерифа". Игра состоится 7 декабря в Киеве, сообщает УНИАН.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф".

Шахтер - Шериф: где смотреть поединок

В прямом эфире противостояние команд покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Напомним, что "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну. В этой встрече "горняки" будут бороться только за очки для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА, призовые деньги, а также за престиж.

"Шахтер" - "Шериф": перед матчем