Алина Гросу открыла сезон новогодних фото

Украинская певица Алина Гросу уже успела «поймать» праздничное новогоднее настроение. Об этом свидетельствуют ее новые снимки, опубликованные в Instagram, сообщает WomanEL.

На фото 26-летняя исполнительница позирует на фоне роскошной елки. Она облачена в красный свитер с оленями, темные джинсы и белые сапоги. Ее образ дополняют идеально уложенные волосы и макияж с акцентом на глаза.

Фото: Instagram Алины Гросу