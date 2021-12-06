Алина Гросу открыла сезон новогодних фото
Украинская певица Алина Гросу уже успела «поймать» праздничное новогоднее настроение. Об этом свидетельствуют ее новые снимки, опубликованные в Instagram, сообщает WomanEL.
На фото 26-летняя исполнительница позирует на фоне роскошной елки. Она облачена в красный свитер с оленями, темные джинсы и белые сапоги. Ее образ дополняют идеально уложенные волосы и макияж с акцентом на глаза.
«Сезон фотографий с ёлочкой объявляю открытым», — подписала кадр артистка.