Переговоры Байдена и Путина: названо время и темы разговора
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря в 17:00 (по киевскому времени) по защищенной видеосвязи. Об этом заявил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал он.
По его словам, начало переговоров ожидается "в районе шести вечера" (по московскому времени).
"Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - отметил Песков.
Песков также отметил темы, которые поднимут во время разговора:
- Украина,
- "продвижение" НАТО к границам РФ,
- инициатива президента России о гарантиях безопасности.
"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий", - заявил представитель Кремля.