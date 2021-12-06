Переговоры Байдена и Путина: названо время и темы разговора

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря в 17:00 (по киевскому времени) по защищенной видеосвязи. Об этом заявил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал он.

По его словам, начало переговоров ожидается "в районе шести вечера" (по московскому времени).

"Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - отметил Песков.

Песков также отметил темы, которые поднимут во время разговора:

Украина,

"продвижение" НАТО к границам РФ,

инициатива президента России о гарантиях безопасности.