ЕЦБ изменит дизайн банкнот евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует изменить дизайн банкнот евро. Работа с европейскими гражданами приведет к окончательному решению в 2024 году, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Банкноты евро никуда не денутся. Они являются осязаемым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему существует большой спрос " , - сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы "сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения".

Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей зоны евро по возможным темам для будущих банкнот евро. Консультативная группа по одну эксперту от каждой страны еврозоны затем представит короткий список новых тем Управляющему совету ЕЦБ.

Члены консультативной группы уже назначены ЕЦБ на основе предложений национальных центральных банков еврозоны и представляют различные области, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.

Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами.

"Мы хотим разработать банкноты евро, которые европейские граждане могли бы идентифицировать с собой и с гордостью использовали бы в качестве своих денег" , - сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

По ее словам, процесс изменения дизайна банкнот евро будет идти параллельно с исследованием цифрового евро".