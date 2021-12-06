Минздрав заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается, сообщает Новое время.
В ходе брифинга он сообщил, что спад заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.
По его словам, за неделю количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, госпитализаций — на 13%.
Однако, подчеркнул Ляшко, несмотря на это, эпидемия еще не завершилась.
«От имени всех медиков Украины прошу всех, кто еще не вакцинировался — сделать это как можно скорее. Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни», — сказал глава Минздрава.