Минздрав заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Украине

Минздрав заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Украине
Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается, сообщает Новое время.

В ходе брифинга он сообщил, что спад заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.

По его словам, за неделю количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, госпитализаций — на 13%.

Однако, подчеркнул Ляшко, несмотря на это, эпидемия еще не завершилась.

«От имени всех медиков Украины прошу всех, кто еще не вакцинировался — сделать это как можно скорее. Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни», — сказал глава Минздрава.

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