ЕС продлил режим санкций за нарушение прав человека
Совет ЕС принял решение о продлении на год санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в разных странах мира, сообщает Европейская правда.
Санкции будут продолжать применяться ко всем физическим и юридическим лицам, указанным на данный момент в перечне, за исключением одного умершего лица, что доводит список до четырнадцати физических и четырех юридических лиц.
"Сегодняшнее решение подтверждает обязательство ЕС осуждать нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, где бы они ни происходили, используя все инструменты, одновременно подтверждая, что права человека являются универсальными, неделимыми и взаимосвязанными", – заявил Совет ЕС.