ЕС продлил режим санкций за нарушение прав человека

Совет ЕС принял решение о продлении на год санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в разных странах мира, сообщает Европейская правда.

Санкции будут продолжать применяться ко всем физическим и юридическим лицам, указанным на данный момент в перечне, за исключением одного умершего лица, что доводит список до четырнадцати физических и четырех юридических лиц.