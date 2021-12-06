Старомодно и дешево: 5 типов шкафов, которые безнадежно устарели

Мебель, которая считалась писком моды и эталоном практичности, в наши дни может "перекочевать" в категорию пережитков прошлого, сообщает Профиль.

Далее в материале популярные некогда модели шкафов, которые в настоящее время смотрятся старомодно и дешево.

Пестрые и яркие

Подобные были в моде в 2000-х. Сегодня такую мебель вписать в интерьер органично вряд ли получится, к тому же для дизайна жилых посещений рекомендуется соблюдать цветовой баланс. Шкаф, например, ярко-красного цвета, неплохо смотрится только при условии, если он является акцентным элементом. Но в таком случае это не должен быть обычный шкаф из масс-маркета.

С декоративными рисунками

В 2000-е популярностью пользовались также шкафы с декоративными узорами. Предполагалось, что такая особенность подчеркивает утонченный вкус владельца, но на практике это могло выглядеть довольно дешево и безвкусно. Такую модель рекомендуется заменить на однотонную, без подобных декоративных элементов.

С фотопечатью

Еще один устаревший тренд 20-летней давности – шкафы с фотопечатью на фасадной части. Как правило, в качестве принта использовались фотографии цветов и различных пейзажей. На страницах каталогов такие варианты могли смотреться приемлемо, но в действительности все оказывалось менее приятно. Особенно если фотопечать с видами Парижа соседствовала с ремонтом советских времен.

Угловые диагональные

Такие типы шкафов удобны с точки зрения функционала. Но они также вышли из моды. К тому же дверь, "отрезающая" угол помещения, довольно сильно выделяется и плохо сказывается на эстетических качествах интерьера. При желании можно использовать шкафы в форме буквы "Г". Тогда геометрия помещения останется ненарушенной.

Классицизм

Мебель в этом стиле в окружении бюджетного интерьера смотрится довольно нелепо и выглядит дешево. Такой старомодный шкаф лучше заменить на современный. В настоящее время в моде разумная практичность, сочетающаяся с минимализмом.