Самой пьющей страной признана Австралия

Австралию назвали самой пьющей страной в мире. Такой вывод следует из результатов Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021), сообщает Вести.

Отмечается, что Global Drug Survey (GDS), основанная в 2012 году, является независимой исследовательской организацией, находящейся в столице Великобритании.

Организация, используя зашифрованную онлайн-платформу для сбора анонимных данных об употреблении наркотиков и алкоголя по всему миру, выяснила, что за нынешний год в среднем австралийцы напивались 26,7 раза, то есть около двух раз в месяц. В первой тройке расположились Дания и Финляндия (по 23,8 раза в год).

В списке наименее пьющих стран лидируют Румыния (10,6), Новая Зеландия (10,3) и Мексика (8,9).

В исследовании участвовали более 32 тыс. респондентов из более 20 стран.

Global Drug Survey (GDS) выяснила, что в среднем участники опроса употребляли алкоголь дважды в неделю. По этому показателю за год лидирует Франция – там участники исследования сообщали, что за последний год пили спиртное 132 раза.

В Новой Зеландии этот показатель оказался на уровне 120, в Нидерландах – 112. Последнюю строчку рейтинга заняли США – 83 раза в год.

Авторы исследования также выяснили, как часто люди, употребляющие алкоголь, сожалеют об этом.

Список таких стран следующий:

Ирландия (28,4 раза за год),

Польша (28,3 раза),

Новая Зеландия (27,4 раза).

Меньше всего о том, что они пили алкоголь, сожалели граждане Австрии (17,7), Финляндии (17) и Дании (17).