В МАУ определились с основными туристическими направлениями на лето 2022

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) презентовала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022 года, сообщает УНИАН.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, в частности, речь идет о таких международных чартерных и регулярных маршрутах МАУ:

Киев – Афины (ATH), Греция – Киев – с 27.03.2022;

Киев – Ларнака (LCA), Кипр – Киев – с 27.03.2022;

Киев – Сплит (SPU), Хорватия – Киев – с 08.06.2022;

Киев – Пула (PUY), Хорватия – Киев – с 11.06.2022;

Киев – Тирана (TIA), Албания – Киев – с 07.06.2022;

Киев – Тиват (TIV), Черногория – Киев – с 02.06.2022;

Киев – Тенерифе (TFS), Испания – Киев – с 28.04.2022;

Киев – Невшехир (NAV), Турция – Киев – с 06.03.2022;

Киев – Пальма-де-Мальорка (PMI), Испания – Киев – с 31.05.2022.

"При планировании летнего отпуска-2022 следует учитывать, что стоимость авиабилетов тем доступнее, чем отдаленнее дата путешествия. Соответственно, при желании организовать отдых на пляжах Средиземноморья или насладиться яхт туром по Адриатике летом, следует уже сейчас распределять собственный бюджет" , – отметили в пресс-службе МАУ.

В то же время, в авиакомпании рекомендовали туристам внимательно следить за обновлением правил и эпидемиологическими ограничениями той или иной страны назначения. Например, сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины.