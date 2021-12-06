В России выявили первые случаи штамма "Омикрон"

В России обнаружены первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон", его выявили у двух из 10 граждан, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом, со ссылкой на Роспотребнадзор, сообщает Интерфакс.

У двух россиян, которые вернулись из ЮАО с положительным ПЦР-тестом подтвердили этот штамм новый штамм коронавируса.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в ведомстве.

"Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора" , - сказали в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре заверили, что принимают все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

"Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы" , - говорится в сообщении.

В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного результата ПЦР-теста они изолируются в боксы инфекционных стационаров.