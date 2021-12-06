Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы
Украинская певица Слава Каминская трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Лауру, которой 6 декабря исполнилось 6 лет, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
В своем Instagram артистка опубликовала подборку милых и ярких фото с именинницей и трепетное обращение к малышке.
На некоторых фото девочка запечатлена вместе с папой Эдгаром Каминским, с которым исполнительница развелась, однако поддерживает дружеские отношения.
"Плюшка наша любимая, какая же ты невероятная. Я иногда не верю, что ты - моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них. Наша мудрая не по годам девочка, с Днём рождения! Живи, люби и веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой. Папа, Эдгар Каминский, я всю жизнь буду тебе благодарна за наших детей", - душевно поздравила дочурку Каминская.