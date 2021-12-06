Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы

Украинская певица Слава Каминская трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Лауру, которой 6 декабря исполнилось 6 лет, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

В своем Instagram артистка опубликовала подборку милых и ярких фото с именинницей и трепетное обращение к малышке.

На некоторых фото девочка запечатлена вместе с папой Эдгаром Каминским, с которым исполнительница развелась, однако поддерживает дружеские отношения.

Слава Каминская покорила милыми снимками дочки-именинницы (фото: instagram.com/babaslavka)