Когда придут морозы до 15 градусов и ниже: прогноз

В Украине после 7 января 2022 года, когда православные отмечают Рождество Христово, ожидается резкое похолодание. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет Таисия Ерохина, Телеграф.

По ее словам, резкое понижение температуры по всей территории страны ожидается от Рождества Христова, 7 января, до Крещения Господня, 19 января. В этот период придет настоящая зима: с морозами и сильными снегопадами.

"Похолодание ожидается в пределах недели точно. Ночные температуры могут опускаться не только до -15 градусов, а и ниже. И дневные – будут отрицательные", — сообщила Мартазинова.

В связи с периодом похолодания, добавляет ученая, могут возникнуть проблемы у работников сельского хозяйства. Дело в том, что в декабре и перед Рождеством в Украине не ожидается сильных морозов, а днем вероятны и "плюсы".

То есть, при таких условиях снег, который хоть и будет выпадать, не успеет образовать снежный покров на земле. Так что резкие морозы могут повредить озимые — сельскохозяйственные зерновые, требующие перезимовки в условиях пониженных температур.